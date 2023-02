L’indagine | “Metà degli occupati lavora in orari antisociali che confliggono con le esigenze di vita Serve un bilanciamento”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Untore dipendente su sei fa straordinari non retribuiti. E circa lasvolge la propria attività in“: la notte o i weekend. Nello specifico, 3,2 milioni di persone (il 18,6% dei dipendenti)no sia di notte che nei festivi, mentre il 9,1% dei dipendenti è impegnato anche il sabato e i festivi (ma non la notte) e il 19,3% anche la notte (ma non di sabato o festivi). Sono i risultati delInapp Plus (Participation, Labour, Unemployment Survey) dell’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche, che ha coinvolto 45.000 individui dai 18 ai 74 anni. La spiegazione nella maggior parte dei casi (51,2%) è legata a carichi di lavoro eccessivi o carenza di personale, mentre nel 18,4% si fanno ...