Licheri | “In Europa la Meloni ci ha ridotti a semplici spettatori”

(Di venerdì 10 febbraio 2023) “Il sovranismo di Giorgiaera solo uno specchietto per le allodole e ormai i suoi elettori lo hanno capito”. È netto il giudizio del senatore M5S, Ettore, sull’operato della premier. Emmanuel Macron ha ricevuto all’Eliseo Volodymyr Zelensky e Olaf Scholz in un trilaterale del tutto inatteso. Un appuntamento in cui la grande esclusa è stata Giorgia. Ettore, senatore M5S, lei oggi è vice presidente della Commissione Esteri ed in passato è stato Presidente della Commissione affari europei in Senato, che idea si è fatta? “Semplice, è stata lasciata a casa. E non certo, come ha detto qualche guerrafondaio, per le titubanze dell’Italia sull’invio di armi a Kiev, dato che su questo il governo di destra ha mostrato di essere in cieca continuità con il governo Draghi. No, il problema è che l’Italia ...