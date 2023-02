L’entusiasmo di Stellone | “Non sono preoccupato | ne usciremo tutti insieme”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Tempo di lettura: 6 minutiPrima conferenza stampa di Robertoda tecnico del Benevento. L’allenatore romano, subentrato a Fabio Cannavaro, esonerato dopo la sconfitta con il Venezia, ha fatto il suo “debutto” in sala stampa. Un primo incontro servito come presentazione, alla vigilia dell’impegno di campionato contro il Cagliari. Domani pomeriggio, la Strega sarà di scena alla Unipol Domus per affrontare la formazione guidata da Claudio Ranieri. Questi i temi affrontati in conferenza da. Approccio – Ho parlato tanto in questi giorni perché devi cercare nel minor tempo possibile di dire le cose più importanti.veramente felice per la fiducia che mi è stata data, ringrazio il presidente e lavorerò tanto per ripagarlo. Ho visto voglia di uscire da questa situazione, questa non è una squadra che se ne frega, anzi è ...