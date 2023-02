Leggere Vittorio Sereni e dare un senso al presente individuale e collettivo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 10 febbraio 2023) La poetica disi concentra sulla costante ricerca del reale. La parola, per, è strumento per indagare la realtà ma, anche, opportunità di consolazione. Il fluire del tempo è ciò che maggiormente il poeta di Luino percepisce: non uno scorrere, ma un susseguirsi avventato della vita che avanza suldel singolo ma, soprattutto, sul mondo intero., la memoria come strumento per opporsi al divenire Photo Credits – avvenire.itLa poesia dinasce sulle sponde delle onde immobili del lago di Luino. Da quel contesto sarà fortemente influenzata soprattutto nella prima raccolta del 1941, Frontiera, dove l’ambiente lacustre dell’infanzia si scontra con gli eventi della ...