Lega Pro | terremoto Siena | posticipata al 15 febbraio la sfida contro la Torres

(Di venerdì 10 febbraio 2023) E’ stataalla giornata di mercoledì 15la, originariamente in programma domenica 12 e valida per il 27° turno del girone B di Serie C 2022/2023. A comunicarlo è stata laPro, che ha preso atto dell’ordinanza del sindaco di. In seguito alche si è verificato nella giornata dell’8nel territorio toscano, sono infatti stati chiusi gli impianti sportivi comunali fino a domenica 12 “al fine di consentire le verifiche tecniche necessarie”. Match rinviato dunque a mercoledì 15 alle ore 19:30. SportFace.

La prima uscita ufficiale in un stadio didel nuovo presidente Matteo Marani sarà, domenica prossima, al "Simone Veneziani" di Monopoli in occasione della gara tra i biancoverdi di casa e la Turris. Monopoli - Turris, valida per l'...Gli altri 11 sono in serie C -: 3 successi interni dell'FCS, 3 successi lariani (2 interni), 5 pareggi (di cui 3 a Como). Ultimi due in ordine di tempo nel campionato di serie C 2014 - 2014 ...

Serie C, Matteo Marani eletto nuovo presidente Tuttosport

Lega Pro, Marani eletto nuovo presidente. Battuto nettamente Vulpis Tutto Juve

Calcio: Lega Pro; Monopoli-Turris; la 'prima volta' di Marani - Calcio Agenzia ANSA

Zola (vice-pres. Lega Pro): "Riconoscente alla Serie C. Per ridurre i costi, produrre giocatori in casa" TuttoAvellino.it

TMW - Elezioni Lega Pro, il ballottaggio per l'ultimo in Consiglio alla prossima assemblea TUTTO mercato WEB

SIENA. L’Ufficio Gare della Lega Pro ha ufficializzato questo pomeriggio il rinvio della partita tra Siena e Torres in programma allo stadio “Franchi”, domenica 12 febbraio alle ore 14.30 recependo ...Capitale Sociale € 10.000 I.V. P.IVA/CF 01190490522 Registrazione Tribunale di Siena n.683 del 25.6.1999 “L’Ufficio Gare della Lega Pro ha ufficializzato questo pomeriggio il rinvio della gara tra Sie ...