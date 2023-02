Lecce-Roma sabato 11 febbraio 2023 ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di venerdì 10 febbraio 2023) La sfida tra giallorossi, che come sempre riporta i tifosi dellaal celebre epilogo della corsa scudetto nel 1985-86, arriva in un momento chiave nella stagione della squadra di Mourinho alla vigilia del ritorno dell’Europa League e dopo le settimane turbolente legate al caso Zaniolo. Ildopo essersi preso un paio di giornate InfoBetting: Scommesse Sportive e

- NelBaroni appare intenzionato a confermare in blocco il proprio undici. Per quanto riguarda Mourinho , il tecnico dellaè alle prese con il ballottaggio tra Zalewski e Celik per una maglia da .... ma non è stato convocato in vista della trasferta di. Karsdorp non gioca una gara ufficiale dal nove novembre (quando venne inserito da Mourinho nei minuti finali di Sassuolo -...

I convocati di Lecce - Roma US Lecce

Lecce-Roma, le probabili formazioni di Baroni e Mourinho ForzaRoma.info

Lecce-Roma, le probabili formazioni Sky Sport

Pronostici calcio, Lecce-Roma: l'Over 1.5 squadra ospite vale 2.25 La Gazzetta dello Sport

Lecce-Roma, la conferenza di Baroni: Blin, Strefezza e i dubbi Tuttosport

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...La Roma è in partenza per Lecce dall'aeroporto di Fiumicino. La squadra di José Mourinho volerà a breve alla volta del Salento, dove domani alle ore 18 disputerà il match valido per la ventiduesima ...