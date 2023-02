Lecce - Roma | le probabili formazioni e dove vederla - Sport - Calcio

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Mourinho e Baroni non punteranno sul turnover. I giallorossi vogliamo continuare la marcia verso un posto in ...

Anche la, terza in classifica davanti a Lazio e Atalanta, scenderà in campo domani contro il, impegnato nella volata per la salvezza. Al 'Via del Mare', Mourinho è avanti a 1,95 su ...La, terza in classifica, è ospite dele, dopo una settimana movimentata per la partenza di Zaniolo direzione Turchia, vede i tre punti a 1,98. L''1' dei salentini si gioca a 4,10, mentre ...

I convocati di Lecce - Roma US Lecce

Lecce, Baroni: “Con la Roma serve gara perfetta, vogliamo ben figurare” ItaSportPress

Lecce-Roma, le probabili formazioni Sky Sport

Pronostici calcio, Lecce-Roma: l'Over 1.5 squadra ospite vale 2.25 La Gazzetta dello Sport

Lecce-Roma, la conferenza di Baroni: Blin, Strefezza e i dubbi Tuttosport

Dalle 18.00, poi, linea a Daniele Fortuna e Massimo Orlando per la radiocronaca di Lecce-Roma. A seguire, la consueta moviola di Filippo Grassia. L’ultimo match della giornata sarà Lazio-Atalanta ...LECCE – I convocati: Bleve ... NAPOLI – I convocati: in attesa di comunicazione. ROMA – I convocati: non comunicati. SALERNITANA – I convocati: in attesa di comunicazione. SAMPDORIA – I convocati: in ...