Lecce - Roma | le probabili formazioni e dove vederla - Sport - Calcio - quotidiano net

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Mourinho e Baroni non punteranno sul turnover. I giallorossi vogliamo continuare la marcia verso un posto in ...

Mourinho e Baroni non punteranno sul turnover. I giallorossi vogliamo continuare la marcia verso un posto in classifica. "Serve una gara senza errori", dice il tecnico dei salentini. Una caccia di continuità sfiderà domani pomeriggio la seconda in classifica nel terzo anticipo della 22 giornata di Serie A. Alla vigilia del match, mister Baroni ha presentato così la sfida.

La probabile formazione della Roma per la sfida al Lecce, valida per la 22^ giornata di Serie Dopo la vittoria per 2-0 contro l'Empoli, la Roma sfida il Lecce in trasferta per mantenere la terza… ...Al Via del Mare, contro un Lecce impegnato nella volata per la salvezza, la Roma va a caccia di punti preziosi per consolidare la terza posizione in classifica. Si parte dalle quote: qui Mourinho è av ...