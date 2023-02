Lecce | i convocati di Baroni per la sfida di domani con la Roma

Slitta ancora il rientro tra idi Rick Karsdorp . Come riportato da Sky , il terzino olandese questo pomeriggio non partirà con la squadra per la trasferta contro ilin programma domani alle 18 al Via del Mare. ...... uno grave Cronaca [ 10/02/2023 ] Idi Baroni: assenti Dermaku, Pongracic e Maleh Sport [ 10/02/2023 ] Campionato Junior e Senior di arrampicata sportiva: appuntamento aSport Ricerca ...

I convocati di Lecce - Roma US Lecce

Lecce-Roma, le probabili formazioni Sky Sport

Lecce, in 25 convocati per la Roma. Torna Ceesay, out Maleh Leccezionale Salento

Primavera 1: in 21 convocati nel Lecce per la trasferta a Napoli Leccezionale Salento

Karsdorp può essere convocato per Lecce: era lontano dalla Roma ... Fanpage.it

La probabile formazione della Roma per la sfida al Lecce, valida per la 22^ giornata di Serie Dopo la vittoria per 2-0 contro l'Empoli, la Roma sfida il Lecce in trasferta per mantenere la terza… ...In vista del match, il tecnico salentino Marco Baroni ha diramato la lista dei convocati. Morten Hjulmand, Lecce – @livephotosport Il Lecce potrà contare per l’occasione di ben 25 uomini a ...