Le ultime su Ibra | Pasalic | Dessers | Rabiot e Colley

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 10 febbraio 2023) (Adnkronos) – Milan Pioli su, Maignan e Tomori Mister Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Torino: “himovic sta meglio, l’autonomia è quasi nulla perché ha fatto un mezzo allenamento e la rifinitura di oggi. Sarà con noi perché ha voglia di stare con noi.Leao lo vedo molto motivato e molto concentrato. Maignan continua a migliorare, ha ripreso a lavorare sul campo ma non ancora con i compagni. Bennacer e Tomori non sono disponibili, lo saranno in Champions martedì”. Atalanta,KO! L’Atalanta perde Marioper la sfida di sabato sera all’Olimpico contro la Lazio. Tegola non da poco per mister Gasperini, il croato infatti ha rimediato un trauma distorsivo alla caviglia destra. L’allenatore nerazzurro dovrà rivedere il suo centrocampo: in ...