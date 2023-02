Le ultime modifiche alla terribile direttiva UE che ti obbliga a ristrutturare

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Le norme europee sugli edifici fanno preoccupare gli italiani. Sulle nostre case potrebbe abbattesti una nuova, importante restrizione. I piani dell’Unione Europea prevedono un completo ristrutturazione di tutti gli edifici dei paesi membri dell’Unione. Entro i tempi prestabiliti, tutti dovranno vivere a zero emissioni per poter far ancora parte dell’Unione Europea. ricostruzione europeailovetrading.itLe politiche europee in fatto di ambiente e risparmio energetico non sono ormai un mistero per nessuno. Già da prima della guerra in Ucraina l’Europa aveva cominciato un processo green, andando a investire maggiormente sulle energie alternative e sulle tecnologie a impatto zero. Nonostante la gravissima crisi economica che ha colpito tutto il continente, i vertici di Bruxelles hanno deciso di non rallentare sui piani di politica green dell’Unione, a partire dal piano, ambiziosissimo, di ...