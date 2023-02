Le scuole americane si presentano al Sant’Alessandro

Il progetto, tra le tante attività di promozione e valorizzazione, ha previsto un concorso nellerivolto a 75mila studenti ai quali è stato chiesto di realizzare un'opera ...Sono assenti, invece, le scuse alla vittima da parte dei genitori, pure di fronte a un salto di scala che evoca le violenze scioccanti che si verificano nelle. Stavolta, al netto del ...

Le scuole americane contro ChatGPT: fa i compiti al posto degli studenti. Ma alcuni prof difendono l'intelligenza artificiale Corriere della Sera

Bullismo, zeri e pistole: disperata la scuola ci chiede ascolto Sky Tg24

Sempre più scuole americane vietano TikTok per studenti e dipendenti La Voce di New York

Fazzolari, le armi a scuola e la vergogna per le sue passioni LA NOTIZIA

Cristiana Pegoraro porta “Colors of love” a Terni per San Valentino Umbria 7

La scuola in Italia non è uguale per tutti: lo sostengono i dati di Svimez e L'Altra Napoli onlus presentati durante un incontro a Napoli. Secondo quanto emerge, solo il 18% degli alunni del Mezzogior ...Un bambino nato a Napoli, che frequenta la V elementare, usufruisce di 200 ore in meno di scuola, per mancanza di infrastrutture e tempo pieno, rispetto ad un coetaneo della Toscana al quale è garanti ...