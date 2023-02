Le Pagelle della Terza Serata di Sanremo 2023

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Morandi e Amdeus (instagram) Promossi 8 a Lazza. Sicuro e spavaldo sul palco, un pezzo potente e il rapper centra il bersaglio. E con i fiori regalati a “mammà” ha conquistato anche il pubblico più largo (e quello del Fantasaremo). Televoto e demoscopica hanno fatto sì che scalasse la classifica fino al quarto posto. 7 1/2 a Colapesce e Di Martino. Dopo essere emersi come una rivelazione due anni fa, i due ci provano con un brano diverso da Musica Leggera ma in qualche modo in linea con quel mood. Funzionano. 6 1/2 a Gianluca Grignani. Il ritorno aè per lui già una vittoria, che lo allontana dai fantasmi del passato. Vederlo sul palco, con un testo intenso, interrompere pacatamente l’esibizione per problemi tecnici, ha un che di coinvolgente e malinconico. 6 1/2 a Paola Egonu. Sarà per le scarse attese che avevano preceduto la sua avventura ...