Le cose migliori arrivano col tempo

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Ci sono due modi di fare le: farle in, o farle sbagliate. Da ciò desumiamo che, per certenella vita, il tempismo è tutto, perché se fatte dopo il momento opportuno, rischiano di venire fuori diverse da come ci si era proposti di perpetrarle. Il caso Sami Zayn vs Roman Reigns è l’esempio plastico di tutto ciò. Questo match in previsione per Elimination Chamber è, secondo 2/3 del WWE Universe, un match “inopportuno”. E, in breve, ne enucleiamo il perché. La storyline che ha visto Zayn approcciare alla Bloodline, iniziata tanti mesi fa (da quando il canadese se ne andava in giro dichiarandosi vittima di cospirazione), è venuta evolvendosi in maniera del tutto inaspettata, anche a detta dei protagonisti. Zayn è passato dall’essere un heel che non incuteva timore a nessuno, ad un face cool, simpatico, temibile e ...