Le chiamavano Autentica e Invencible

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Lamborghini è prossima a dire addio per sempre al suo mitico motore V12 aspirato, che tra poche settimane verrà sostituito da un'inedita unità ibrida che debutterà sulla nuova sportiva, ovvero l'erede della Aventador. Così, a Sant'Agata bolognese hanno deciso di celebrare la storia del V12 con un'ultima applicazione su due esemplari unici, chiamati. Una coppia di vetture uniche che esaltano il Dna del brand e rappresentano l’apice dell’esclusività e della personalizzazione grazie al coinvolgimento dei clienti sin dall’inizio del progetto. Le due one-off sono state disegnate dal Centro Stile Lamborghini, esprimendo la massima creatività applicabile alla piattaforma V12, ma sempre nel rispetto degli stilemi del marchio. L'ispirazione del design è arrivata da modelli speciali come la Sesto Elemento, la Reventon e la Veneno, mentre ...

Alfio Novelli, il biondino come logli amici, è stato uno dei più giovani partigiani d'... una delle ultime voci dei protagonisti di uno dei rari momenti gloriosi e diliberazione ...È la pizza, delle origini, che nella città partenopea risalirebbe alla notte dei tempi, ...Benedetto Di Falco per primo usò quella parola per designare il modo in cui i napoletani...

Ciao Pietro Parisi, ultimo partigiano La Gazzetta del Mezzogiorno

Addio caro Nestore, tanto basket ma ancora di più vita VareseNoi.it

Perché Marco Simoncelli lo chiamavano Sic Rimarrete stupiti TuttoMotoriWeb.it

I 5 cammini più belli della Sardegna Trekking.it

In scena al Regio l’Aida ispirata alla regia del Premio Oscar Friedkin Il Torinese

Lamborghini si prepara a rendere ibrido il suo celebre motore V12: la nuova supercar ibrida sarà svelata al mondo il 29 marzo.Anticipazioni, indiscrezioni, polemiche. Alzare il volume del dibattito mano a mano che si avvicina il Festival di Sanremo è qualcosa che va oltre il gossip: è denaro sonante. La più celebre kermesse ...