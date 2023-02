(Di venerdì 10 febbraio 2023) AGI - In vista delche si terrà domenica e lunedì, l'AGI ha intervistato ialla presidenza della Regione: Donatella Bianchi che corre per il M5S, ad Alessio D'Amato (centrosinistra e terzo polo) e a Francesco Rocca (centrodestra). I treillustrano quelle che sono, a loro giudizio, le iniziative da intraprendere qualora ildalle urne fosse favorevole alla loro elezione. Le dieci domande dell'AGI Le risposte di Francesco Rocca Le risposte di Donatella Bianchi Le risposte di Alessio D'Amato

... 3) lo scioglimento anticipat o anche del Consiglio regionale dela seguito del trasferimento ... Sanremo,di Battiato " Il Festival di Sanremo Un inutile spettacolo canoro perfetto per la ...La destra in Lombardia eha candidati deboli. Se vincerà sarà ancora una volta per le divisioni dell'altro campo. Le ... o di centro - sinistra (o riformista, se laha ancora un senso). E ...

Lazio, la parola ai candidati al voto di domenica AGI - Agenzia Italia

Elezioni regionali nel Lazio, la parola ai candidati Francesco Rocca, Alessio D'Amato, Donatella Bianchi Corriere Roma

Regionali Lazio: Bianchi, Rocca e D'Amato votano tutti a Roma Nord Fanpage.it

Cala il sipario sulla campagna elettorale nel Lazio: ora la parola passa agli elettori Agenzia Nova

D’Amato: "Rocca vince i sondaggi, io le elezioni" AGI - Agenzia Italia

Prestazioni come quella di questa sera, contro una squadra forte come la Lazio, ti danno fiducia e sei convinto di poterti ripetere. Abbiamo rotto gli argini che avevamo, adesso vediamo, la Serie A è ...La destra in Lombardia e Lazio ha candidati deboli ... Perché proprio a questo deve servire una forza di sinistra, o di centro-sinistra (o riformista, se la parola ha ancora un senso). E poi perché ...