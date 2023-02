(Di venerdì 10 febbraio 2023) Abbiamo raggruppato con le emoji le proposte di Francesco Rocca, Alessio D'Amato e Donatella Bianchi in vista del voto del 12 e 13 febbraio per aiutare chi deve votare a scegliere la proposta che più rispecchia le sue idee

...scelta del candidato alla RegionePerò non ha ancora... Oggi ci dovrebbe essere una riunione dei quadri locali di Fratelli d'Italia per cominciare a stringere sul dossier del... Usa,......dei commentatori sia unanime nell'individuare il partito che arriverà primo nelle due. ... News correlate Regionali, nelil Pd non è riuscito ad agganciare il voto dei pentastellati ...

Elezioni regionali in Lombardia e Lazio, voto disgiunto: come funziona Sky Tg24

Elezioni regionali Lazio-Lombardia, tutti i sondaggi: come va a finire Il Tempo

Lazio, elezioni regionali: i programmi riassunti in 9 punti WIRED Italia

Elezioni regionali, in 155 comuni di Lazio e Lombardia seggi fuori dalle scuole. Report di Cittadinanzattiva Orizzonte Scuola

Regionali Lazio e Lombardia, seggi nelle scuole No, grazie. Sono 155 i Comuni che hanno trasferito altrove l… La Repubblica

Domenica e lunedì si vota per rinnovare le amministrazioni delle regioni Lombardia e Lazio, e i sondaggi delle ultime settimane danno favorito il centrodestra, già alla guida della Lombardia con ...Un centrodestra litigioso si appresta a vincere (secondo i sondaggi) le elezioni bi-regionali di domenica e lunedì. Si tratterà di ...