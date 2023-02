(Di venerdì 10 febbraio 2023) Roma, 10 feb (Adnkronos) - "Ora è ildialla candidatura di Alessio D'. Sì, il mio appello è davvero agli elettori democratici. È indispensabile, tale appello, non per gonfiare la boria di partito o per sottovalutare le qualità degli altri candidati, o per spirito di egemonia. Niente di tutto ciò: esso intende richiamare i cittadini ad un fatto oggettivo, che sono sicuro sia evidente a tutte le menti più illuminate". Lo scrive Goffredoin un post su Facebook. "D', ini sondaggi, è il candidato che davvero può competere e sconfiggere Rocca, il nostro avversario. Tale considerazione è rafforzata dalle qualità del nostro candidato. Egli ha ben fatto durante la drammatica ...

Non e' un modo per cercare l'unita' - sottolinea- . Dopo e' stata naturale la scelta di D'... Ma sulha sbagliato'. 'Se Conte vuole superare il Pd nel voto di lista per poi pretendere di ...Nelinvece la partita Pd - M5s è aperta. Se il M5s superasse i dem, in una regione in cui il Pd ha costruito un sistema di potere dopo due mandati di Zingaretti (e la tela didietro di ...

Lazio,Bettini: no appelli a voto disgiunto solo D'Amato ferma destra Agenzia askanews

Lazio: Bettini (Pd), ‘è il momento di raccoglierci tutti attorno a D’Amato’ Il Sannio Quotidiano

"Extra Passioni" L’attualità politica con i protagonisti LA NAZIONE

PD al giro di boa, tra primarie e regionali. Segui il dibattito tra Francesco Boccia e Goffredo Bettini… Il Fatto Quotidiano

Pd Lazio, il ritorno di Albino Ruberti: in attesa di un incarico, l'ex ... Open

Nasce "Extra Passioni", il racconto dell’attualità politica. Ospite l’ideologo Goffredo Bettini. L’autore presenterà il suo ultimo saggio "A sinistra: da capo", inaugurando il primo evento della rasse ...Il demiurgo del Pd romano non cambia idea: non dirà se e per chi voterà al congresso del Pd. “Serve mettere un altro ‘francobollo’ sui candidati in campo Non credo proprio”. Ma nel suo colloquio con ...