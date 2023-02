Lazio-Atalanta | i convocati di Gian Piero Gasperini | ci sono Palomino e Zappacosta

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 febbraio 2023) L’, dopo la sconfitta subita la scorsa settimana per mano del Sassuolo, è pronta a tornare in campo contro lanel match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. In vista di questa delicata sfida per la zona Champions, che andrà in scena sabato alle ore 20:45 allo stadio Olimpico, il tecnico nerazzurroha diramato la lista dei, tra i quali figurano Josèe Davide, rientrati in gruppo in settimana. Ecco l’elenco dei giocatori a disposizione dell’allenatore: Boga, Demiral, de Roon, Djimsiti, Éderson, Hateboer, Hojlund, Koopmeiners, Lookman, Musso, Okoli,, Rossi, Ruggeri, Scalvini, Soppy, Sportiello, Toloi, Vorlicky, Zapata, ...