L’Avimecc Volley Modica sul campo della SMI Roma per riprendere il cammino | D’Amico | “Match da giocare senza paura e senza ansia”

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Trasferta in terra laziale per, che domani pomeriggio alle 18 sarà di scena al “PalaSport” di Guidonia per affrontare i capitoliniSMI. Undelicato per il sestettono che dopo la battuta d’arresto di domenica scorsa al “PalaRizza” vuole riscattare la prova non del tutto convincente contro Lecce e riprendere ilverso zone di classifica più consone al giovane roster biancoazzurro. La trasfertana, non va assolutamente presa sottogamba, perchè la SMI è con l’acqua alla gola e moltiplicherà gli sforzi per cercare di uscire da una posizione scomoda di classifica. Quindi, servirà massima attenzione e un approccio buono alla gara che dovrà essere giocata fino all’ultimo pallone dell’ultimo set ...