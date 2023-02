Lavare a secco i Tappeti in casa | come nuovi senza andare in lavanderia

Leggi su donnaup

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Inon sono più semplici oggetti di arredamento, ma anche uno strumento per scaldarci, proteggere pavimenti pregiati, offrire ai bimbi piccoli una zona di comfort su cui giocare carponi. In salotto, nella stanza da letto, in corridoio adornano le nostre case rendendole più calde e accoglienti. Ma, con il tempo, diventano ricettacolo di polveri, acari, germi, se poi abbiamo un amico a quattro zampe, sappiamo bene quanto siano graditiluogo di relax durante le lunghe giornate invernali. E a maggior ragione, quindi, diventa prioritario igienizzarli di tanto in tanto. Ovviamente, la prassi è quella di arrotolarli e portarli in; con i tempi che corrono, i rincari pesanti sulla vita quotidiana stanno mettendo a dura prova il nostro portafoglio. Risparmiare sulle spese diventa via via più urgente, ma non a scapito ...