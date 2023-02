Lautaro Martinez | passaggio di fascia ma ruolo consolidato | ora Brozovic

Leggi su inter-news

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Dopo aver disputato il derby contro il Milan con lada capitano al braccio,con ogni probabilità cederà nuovamente ila Marcelo. Ma consolidandosi come il vice-capitano dell’Inter, specialmente in seguito al comportamento di SkriniarDI– Come sottolineato da Marotta, è necessario incarnare determinati valori per indossare ladi capitano (vedi articolo). Specialmente all’Inter. Valori cheha incarnato e continua a incarnare, come mostrato nel derby proprio da lui deciso contro il Milan. Tuttavia contro la Sampdoria con ogni probabilità non scenderà con lada capitano al braccio come nella scorsa partita. Il rientro ...