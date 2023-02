L’Australia potrebbe diventare l’hub energetico verde dell’Unione europea

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Da quando la Russia ha invaso l’Ucraina, quasi un anno fa, in Europa è tutto un discutere di sicurezza energetica e di diversificazione degli approvvigionamenti. Le attenzioni si sono riversate sul gas naturale, dato il suo peso nei mix del continente, ma la vera transizione ecologica prevede una sostituzione delle fonti fossili. Andranno dunque selezionati dei fornitori affidabili, per volumi e per sintonia politica, dai quali acquistare l’energia pulita che gli impianti comunitari non riusciranno a generare. Sull’idrogeno, per esempio, un combustibile a emissioni zero che può decarbonizzare industrie e trasporti pesanti, l’Unionesi è data l’obiettivo di produrne internamente dieci milioni di tonnellate entro il 2030, e di importarne altrettante. Da dove? Dall’Egitto, dal Kazakistan e dalla Namibia, ad esempio, stando alle partnership ...