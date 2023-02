L’audio di Di Biagio riferito a Zaniolo? | “Non capisce un ca*** | è un cerebroleso”

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Un audio whatsapp privato divenuto pubblico fa discutere. Il protagonista è l’ex commissario tecnico dell’Under 21 Luigi Diche all’interlocutore rivela: “Nonun ca..” Io l’ho mandato in tribuna, l’ho sfondato sperando di riprenderlo in tempo, ma niente. Niente – continua Dinella registrazione – purtroppo quando dico che è… adesso tutti a dirmi ‘c’avevi ragione’, ma che avevo ragione, è un problema grande per lui. Per la vita, nonun ca…”. Non c’è certezza visto che il soggetto in questione non è mai stato nominato, ma tutte le strade portano a Nicolò, ex giocatore della Roma che si è trasferito al Galatasaray. D’altronde nel 2019 lo stesso Di, durante gli Europei Under 21, fece fuori davvero Nicolò per ...