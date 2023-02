Lasciami dove ti pare | il testo della canzone di Massimo Ranieri ospite a Sanremo 2023

Leggi su tpi

(Di venerdì 10 febbraio 2023) con Rocio Muñoz Morales Qual è ilditidiquesta sera al Festival dicon Rocio Muñoz Morales?è già statoieri al Festival per esibirsi insieme a Gianni Morandi e Al Bano in uno storico medley dei loro più grandi successi. Questa sera, 9 febbraio, torna acon la splendida Rocio per presentare il nuovo programma che condurranno in Rai, Gli italiani hanno sempre ragione, e per cantare il suo nuovo brano,ti. Ecco ile le parole...