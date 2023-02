L' amour toujours di Gigi D' Agostino | un brano cult dell' italian dance

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Nella serata dei duetti di Sanremo 2023, Mara Sattei - in gara con Duemilaminuti - reinterpreta insieme a Noemi ildiD'L’. Il celeberrimo, uscito nel 1999, oltre a decretare il successo del dj torinese, diventa un pezzo emblemadi quel periodo. Qualche mese dopo l’uscita, oltreoceano se ne parla così: «Questocontagioso è in parti uguali trance, house, pop e funk. Pensate ai Lustral intrecciati con gli Stardust intrecciati con gli Human League intrecciati con i Daft Punk. I dje radio e dei club che hanno apprezzato Sonique e Alice Deejay non dovrebbero ignorare questa potente jam». (Billboard) L’, le ...

Dance per Mara Sattei con Noemi e il tormentone di Gigi D'Agostino, 'L'(I'll Fly with You)'. E sempre più veloci fino al primo decennio con Lazza, Emma e Laura Marzadori (primo violino ...Mara Sattei con Noemi: 'L'' di Gigi D'Agostino;. Paola e Chiara con Merk & Kremont : medley di Paola e Chiara;. Colla Zio con Ditonellapiaga: 'Salirò' di Daniele ...

