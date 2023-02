L’amore è una scatola di cioccolatini… ma non solo!

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 10 febbraio 2023) San Valentino fa rima con cioccolato, l’alimento che fin dall’epoca degli Aztechi è considerato un afrodisiaco naturale, un elisir d’amore e un simbolo associato alla passione e alla lussuria, tanto da essere bandito dalle Chiesa cattolica (la ricetta della cioccolata calda rimase un segreto nazionale per quasi un secolo dopo la conquista spagnola dell’America Centrale) e, forse proprio per questo, a essere tanto segretamente apprezzato dalla libertina nobiltà dell’età moderna. La svolta storica che ha contribuito a consolidare la dolce tradizione di donare il cioccolato al proprio innamorato risale però al diciannovesimo secolo, con la rivoluzionaria invenzione della macchina per il cacao (da parte del chimico olandese Johannes van Houten) e il lancio delle prime scatole di cioccolatini vittoriane decorate (in cui “conservare lettere d’amore segrete”), voluta dall’imprenditore inglese ...