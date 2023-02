La WWE spoilera il risultato dell’Elimination Chamber maschile?

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Austin Theory, attuale US Champion, è atteso da un compito non facile. Difendere il proprio titolo dentro l’Eliminationnell’omonimo Premium Live Event, in programma il prossimo 18 febbraio a Montreal, Canada. Riuscirà a mantenere il titolo dall’assalto di Seth Rollins, Damian Priest, Bronson Reed, Johnny Gargano e Montez Ford? La WWE potrebbe avercelo giàto. Ecco dove. Theory ha registrato delle puntate di uno show WWE… con il titolo US in spalla! Secondo il Wrestling Observer, la WWE avrebbe già registrato uno show televisivo che andrà in monda a marzo. Nonostante quest’ultimo non venga mai menzionato, seguendo il campione US su Instagram possiamo notare come, nei giorni scorsi, Theory abbia preso parte a “Wheel of Fortune“, con altre diverse superstar. Il format fa parte del programma “WWE Week” ed il primo episodio ...