La verità negata sulle Foibe sanguina ancora

Laè scoperta, è conquista della ragione e in quanto tale non può essere taciuta,o dimenticata. Si tentò di relegare nell'oblio le foibe, la pulizia etnica dell'Istria, della Dalmazia ..."Ricostruire ladella nostra storia recente che, per troppo tempo, è stata ignorata e; ricostruirla insieme alla comunità e ai giovani che hanno il diritto, e il dovere, di comprenderla ...

La verità negata - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

La verità negata film su Rai 5: trama, cast e finale della storia vera del processo Irving-Lipstadt Piper Spettacolo Italiano

La verità negata: la storia vera che ha ispirato il film sull'Olocausto ScreenWorld

Fondazione Vassallo: La Verità negata sul Sindaco Pescatore in ... Napoliclick