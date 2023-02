La testimonianza di un’esule istriana scampata per miracolo all’orrore delle foibe

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Una fuga nel cuore della notte, stipata in piedi nel cassone di un camion insieme ad una trentina di persone; quasi tutte italiane, da Abbazia (Opatia in istriano) al confine italiano. Una fuga che ha salvato la vita a Loriana Bossa e ai suoi familiari nell’ottobre del ’43, scampati per un pelo. “Mio padre era un ‘mobilitato civile’, progettista e titolare di una ditta edile, incaricato di costruire rifugi antiaerei e bunker in Istria, dal governo Mussolini”. E’ ladi Loriana Bossa, raccolta dall’Adnkronos. Esule, romana di nascita, classe 1935, Bossa aveva otto anni, appena compiuti, quando dovette abbandonare con mamma, papà e il fratello, di due anni più grande, l’elegante cittadina sul golfo del Quarnaro, dove viveva in una bella villetta vicino al ...