La soddisfazione di Meloni dopo il Consiglio europeo | «Accordo sulle regole per le ong» E su Macron | «Gelo? Lettura provinciale»

(Di venerdì 10 febbraio 2023) E’ «molto soddisfatta» di come è andata la discussione aldi ieri, la premier italiana Giorgia. E decide quindi di convocare una conferenza stampa post, inizialmente fuori programma. Spiegando le ragioni di questaparla di «protagonismo» dell’Italia che è poi riuscita a inserire, aggiunge il presidente del, «7 o 8 proposte»: «Devo ringraziare gli sherpa, ma ha pesato la capacità politica di dialogare con tutti». L’impegno per l’Ucraina e gli aiuti di Stato «Credo che l’immagine di compattezza che è stata data ieri è un segnale molto importante», dice inizialmente parlando dell’intervento ieri di Volodymyr Zelensky davanti al Parlamentoe poi a margine del: «Nelle ...

... la premier italiana Giorgia. E decide quindi di convocare una conferenza stampa post Consiglio, inizialmente fuori programma. Spiegando le ragioni di questaparla di "...La premierha ribadito che la flessibilita' nell'uso dei fondi europei esistenti e' decisiva per i paesi ... Di qui laper le conclusioni del Consiglio europeo, che rispecchiano '...

La soddisfazione di Meloni dopo il Consiglio europeo: «Accordo ... Open

Consiglio europeo sui migranti: «Sì alla difesa dei confini esterni». Meloni: molto soddisfatta Corriere della Sera

Lotta ai mercanti di uomini e controllo delle frontiere. La svolta dell'Ue ilGiornale.it

Meloni vede (comunque) Zelensky, ma su Kiev serve un'unica regia ... Formiche.net

Zelensky in Europa: "Accordo segreto con Macron e Scholz". Nuovo scontro Italia-Francia QUOTIDIANO NAZIONALE

Magre soddisfazioni dovrebbero arrivare dal dossier economico ... Forse è stato troppo impulsiva la reazione di Meloni ieri mattina. In questi casi la diplomazia suggerisce di ignorare e rinviare ad ...10 feb - La premier Meloni ha ribadito che la flessibilita' nell'uso dei fondi europei esistenti e' decisiva per i paesi 'senza spazio fiscale', cioe' con pochi margini o nulli di bilancio per ...