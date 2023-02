La Sicilia ha bisogno di una nuova e diversa antimafia che sia manifesto per lo sviluppo

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Tra qualche giorno sarà passato un mese dalla cattura del boss latitante Matteo Messina Denaro. Notizia scalcia notizia, e tra Sanremo, il terremoto in Siria e Turchia, il caso Cospito, il clamore e l’attenzione sull’arresto del capomafia più ricercato al mondo sta lentamente scemando. È giusto che sia così. È come una marea che si ritira, dopo una mareggiata travolgente. Quello che resta, è il racconto, nei media nazionali, di un boss donnaiolo e dalla vita tranquilla, pure troppo, che amava il lusso e le cene eleganti (non è il primo, né sarà l’ultimo). Intorno a lui una comunità, quella del Belice, e più in generale della provincia di Trapani, che è indifferente, se non omertosa, o addirittura complice. Lo scrive pure la Procura di Palermo, nella richiesta di arresto per Alfonso Tumbarello, il medico che curava in gran segreto il boss. Per gli investigatori è stato il clima di ...