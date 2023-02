La scossa rock di Elodie | poi l' Ariston balla con Lorella Cuccarini Gaffe Ramazzotti

Leggi su iltempo

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Ariete e Sangiovanni aprono la quarta serata del Festival di Sanremo dedicata ai duetti. Dopo di loro Will con Michele Zarrillo,e Big Mama, Olly e, Ultimo conche dimentica le parole mentre canta. Olly reinterpreta La notte vola con, cambia il testo, "una versione contemporanea" come sottolinea giustamente la sua interprete originaria. "Laera in forma eh?" Mi ha fatto effetto" confessa Morandi. A Peppino di Capri, che sul palco del Festival emoziona e canta "Champagne", va il Premio città di Sanremo alla carriera. Ottantadue anni e una carriera formidabile, 15 partecipazioni come sottolinea lui stesso al Festival e due vittorie: "Era tanto tempo che aspettavo questo momento, finalmente è arrivato". La ...