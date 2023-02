La rivoluzione della doppia laurea che incentiva la contaminazione delle discipline

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Tratto da Morning Future Di generazione in generazione, le crescenti complessità e sfide poste da un mondo sempre più interconnesso hanno richiesto competenze diversificate. Lesi contaminano tra di loro. I profili professionali cambiano e si trasformano in un processo di continuo aggiornamento. Da qui l’idea. In Italia, grazie alla Legge 33 del 12 aprile 2022, è finalmente possibile iscriversi contemporaneamente a due corsi di studio universitari. La norma ha abrogato un divieto risalente al 1933, con un lungo percorso legislativo iniziato nel 2020. A partire dal 2023, perciò, è consentita l’iscrizione contemporanea a due corsi appartenenti a classi diverse, siano essi triennali, magistrali o a ciclo unico, potendo abbinarli anche a master, dottorati di ricerca e specializzazione (a ...