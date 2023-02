(Di venerdì 10 febbraio 2023) Nella parte finale dell’esame del decreto Milleproroghe alle commissioni Affari costituzionali e Bilancio del Senato, è rispuntato losemplificato. Ma la soluzione trovatadipendenti. Per idella pubblica amministrazione, con un emendamento della Lega viene estesa al 30 giugno la possibilità di lavoro agile generalizzato per i fragili. Per i secondi, un emendamento del Pd estende la stessa opzione ai genitori di figli fino a 14 anni, ma solo quelli che lavorano nel settore privato, anche quando il tema non è disciplinato da accordi aziendali. Una riapertura dei termini scaduti a fine 2022, in pratica. Più che per le differenze politiche, il doppio trattamento si spiega con ragioni di conti, spiega Il Sole 24 ...

...in cui si torna a parlare di prescrizioni appropriate e riduzione di esami inutili a favore...di un anno per la ricetta elettronica Ampiamente utilizzata durante la pandemia , quando ...- - > Archivio . Bene ladel termine per la presentazione delle domande. Ma non basta. La crisi che sta affrontando ... All'indomanislittamento dal 10 al 20 febbraio della scadenza per le ...

La proroga dello smart working divide lavoratori pubblici e privati Linkiesta.it

Smart working, proroga fino al 30 giugno per i fragili. Nel privato anche per i genitori under 14 Il Sole 24 ORE

Milleproroghe, verso proroga dello smart working al 30/06 per fragili e genitori under 14 Sky Tg24

Smart working, c’è la proroga per i fragili e genitori under 14, canone Rai fuori dalla bolletta Corriere della Sera

Rispunta la proroga per i balneari, tensione nel centrodestra Agenzia ANSA

Tra ragazze e ragazzi cala l'interesse. Tra le proposte: allargare la fascia di età, aprire ad anziani e percettori del reddito di cittadinanza, vantaggi economici e nei concorsi ...“Il ministro Marina Calderone, in tal senso, aveva già annunciato durante il question time al Senato del 26 gennaio l’impegno a trovare le risorse per permettere la proroga dello smart working oltre ...