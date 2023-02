La politica fa bene a tutti | pure a Fedez ospite del Festival

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Da buoni italiani non ci facciamo di certo pregare tutte le volte che bisogna mettersi in prima fila per biasimare la classe, censurarne le parole e condannarne gli atteggiamenti. Tant'è, puntare il dito contro laa ogni livello è diventato da tempo il passatempo preferito di molti. Ci siamo arruolati, con i diversi gradi militari che ci spettano, a questo speciale tiro al piccione contro il politico di turno, ministro, sindaco o deputato, e l'altra sera sfruttando l'occasione propizia dell'ospitata offertagli daldi Sanremo, anche Federico Leonardo Lucia coniugato Ferragni in arteha dato il suo nuovo contributo alla causa. Perchénon è nuovo a questo tipo di polemica. Anzi, ci ha quasi fatto l'abitudine tanto che a novembre del 2021 per ...

Zelensky non è la persona perche una sapiente azione mediatica ha costruito in questi mesi. Per capirlo occorre riavvolgere il nastro e partire dall'inizio. Il presidente dell'Ucraina nasce in ...... e che è giusto eche facciano nei prossimi anni, nella discussione sul Patto di stabilità e ... "Rispetto a chi pensava in passato che laestera italiana dovesse essere semplicemente farsi ...

Regionali, Luini (Noi Moderati): «L’importanza del bene comune in ... malpensa24.it

La politica fa bene a tutti, pure a Fedez ospite di Sanremo 2023 Il Tempo

Giornata del ricordo, Reggio bene comune: "Monito fortissimo per le nostre coscienze" ReggioToday

La Spagna gioca la sua partita in politica estera Affarinternazionali

Nico Cereghini: "Ai politici che ci vogliono bene, adesso chiedo che..." Moto.it

Da buoni italiani non ci facciamo di certo pregare tutte le volte che bisogna mettersi in prima fila per biasimare la classe politica, censurarne le ...Si susseguono gli interventi degli esponenti politici e sindacali sull’incidente al porto costato ... Come abbiamo sempre detto, la sicurezza e la salute dei lavoratori è un bene sul quale non si può ...