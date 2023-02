La poiana liberata al Cras e il Festival del Gatto Nero in tv

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Nella puntata di domenica 12 febbraio su Retequattro di “Dalla parte degli animali” si parlerà anche di Luna, la bassottina longeva Un falco pellegrino e una: ecco i migliori amici selvatici della piccola Stella, salvati nelStella del Nord. La loro bellezza lascia davvero senza fiato. Come belli sono i gatti neri, in barba a tanti pregiudizi. A loro, ai mici “notte fonda” è stato dedicato undal titolo azzeccato: “Mi fa un baffo il”. Anche Luna, bassottina longeva, ha il pelo fulvo e non mostra gli anni che ha. Tante meravigliose storie piene d’amore nella prossima puntata di “Dalla parte degli animali”, la trasmissione ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla in onda la domenica su Rete4 alle 10 e 25, in replica in seconda serata, il mercoledì, sempre su ...