La ‘parabola' di Andrea Cozzolino

(Di venerdì 10 febbraio 2023) AGI - Se a Napoli negli ambienti della politica si dice 'cinesi', il pensiero corre subito ad. Una lunga militanza a sinistra, che parte dal liceo classico di Torre del Greco, dove è tra i fondatori dell'Associazione degli studenti contro la camorra negli anni '70, a Bruxelles, passando attraverso incarichi nel partito (tra l'altro quello di segretario del Pd a Napoli), e in Regione (assessore di Antonio Bassolino),, 60 anni, tre figli avuti da Anna Normale, figlia di un noto costruttore partenopeo, europarlamentare dal 2009, prima di questo mandato d'arresto europeo nell'ambito dell'indagine belga denominata Qatargate, era già stato al centro di una discussa tornata di primarie dem poi annullate, proprio per un sospetto di brogli con voti comprati e messi nelle urne da un folto numero di rappresentanti ...

Le accuse leggi anche Qatargate, arrestatoCozzolino: disposto il carcere Il fermo di ... Ecco la suaTra le persone coinvolte nello scandalo delle presunte mazzette del Qatar ad alcuni ......" andati via in prestito con diritto (non obbligo) di riscatto " che hanno avuto una... Parliamo diBelotti, che è l'ombra dell'attaccante leader del Torino, oppure Ola Solbakken , ...

Banche, nove mesi in altalena. Risultati record di Banco Bpm e Bper Unicredit prima per utile, Intesa... Corriere della Sera

Il servo malvagio in un dipinto di Fetti La Nuova Bussola Quotidiana

«Caro Presidente, ecco perché non deve mollare» Corriere della Sera

Unicredit in assemblea per votare il buy-back da un miliardo. Intesa amplia il plafond contro la crisi Corriere della Sera