La nuvola fotografata sulla Turchia prima del terremoto non ha nulla a che fare con la tecnologia Haarp

Leggi su facta.news

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Il 10 febbraio 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione che chiedeva dichiarezza su una clip di 13 secondi circolata su Facebook. Il video mostra il presentatore di Fox News Tucker Carlson mentre commenta le immagini di quello che lui stesso descrive come «un oggetto dalla forma molto strana apparso sui cieli della». Il giornalista conclude aggiungendo: «non importa ciò che vi dicono, non è normale». L’immagine e il filmato sono stati condivisi su Facebook in relazione aldello scorso 6 febbraio che ha colpito l’area compresa tra il sud dellae il nord della Siria, causando oltre 20 mila vittime. Secondo alcuni post circolatipiattaforma, che condividono il video di Carlson o altri contenuti riferiti alla fenomeno atmosferico, la ...