La notte vola | il testo della canzone cantata da Olly e Lorella Cuccarini a Sanremo 2023

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Qual è ilLadadurante la serata cover (la quarta) del Festival diin onda stasera, venerdì 10 febbraio? Di seguito tutte le parole del brano: Cosa fai fra sogni e TV Pomeriggi che non passano più Sale già leggera un’idea Di una moto e via,sei mia Mordila la tua fantasia Non dormire aspettando domani Crescerà forte più di te Questa voglia di vita fra le tue mani ECon quanto fiato in gola Il buio ti innamora Qualcuno ti consola LaAll’ombra di un respiro Io ti sarò vicino Ti prego resta sempre bambino ECon quanto ...

Nella quarta serata della kermesse ligure, Olly e la Cuccarini porteranno sul palco dell'Ariston una rivisitazione della celebre canzone della showgirl, "La", e i due sono pronti anche a ...è caduta sul palco del Teatro Ariston di durante la prova del duetto che la vedrà protagonista questa sera al fianco del giovane Olly sulle note di 'La'. A fare un volo a faccia avanti, mentre ballava su tacchi vertiginosi , è stata la conduttrice ballerina. Da grande professionista, Lorella si è subito rialzata e ha portato a termine la ...

VIDEO | Sanremo, Olly prova il balletto de 'La notte vola' con Lorella ... Dire

La notte vola, brano del 1989 utilizzato come sigla di apertura del varietà Odiens su Canale 5 e che, ora, verrà riproposto in una nuova veste. Lorella Cuccarini con Olly e il suo staff “Sono andato ...Il brano è un successo del 1989. Insieme al relativo videoclip, fu utilizzato come sigla di apertura del varietà del sabato sera Odiens, in onda su Canale 5 condotto da Cuccarini con Ezio Greggio, ...