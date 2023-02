La mummia di Ramses Il faraone immortale

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Apertura mostra giovedì 9 febbraio- 2023 alle ore 16.00 Chiusura mostra mercoledì 14 giugno 2023 Museo del Vicino Oriente Egitto e Mediterraneo e del Centro SAPeri&Co – palazzo del Rettorato – piazzale Aldo Moro, 5 Roma Si è aperta oggi a Roma la mostra “” la mostra è pensata appositamente per bambini, infatti, la parola d’ordine della mostra è “Vietato non toccare!” appunto normalmente, fin troppe volte, giustamente, i bambini nei musei si sentono dire di non toccare. Questa mostra, invece, ha un approccio diverso: è per così dire completamente montessoriana. Lo scopo della mostra è avvicinare grandi e piccoli alla cultura, qui è tutto un toccare con mano. Si potrebbe dire che qui si ha l’unica occasione di poter stringere la mano al più grandedella storia. Anche se non è molto risaputoII è già da secoli, in un certo qual ...