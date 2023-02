(Di venerdì 10 febbraio 2023) “Non c’è un’Europa di serie A e serie B. Chi pensa che è un club dove c’è chi conta di più chi conta di meno; chi dice che è una prima e una terza classe vale la pena ricordarsi del Titanic. Perché quando la nave affonda non importa quanto hai pagato il biglietto”. È quanto ha dichiarato il presidente del, Giorgia, nella conferenza stampa a Bruxelles. Il premier Giorgiada Bruxelles tenta dire, ma l’Italia è fuori dal giro dell’Europa che conta “Quello che è giusto e quello che era importante della giornata di ieri – ha aggiunto il presidente del– era la foto dei Ventisette Paesi europei con Volodymyr Zelensky. Perché è il messaggio più forte che puoi dare. Anticipare quella compattezza con una riunione che privilegiando, e questo lo posso capire, le ...

... ma stavolta la manifestazione canora ha assunto dei connotati fortemente anti -. "Il ... Dall'opposizione, invece, il deputato renziano Davide Faraone: "Se qualcuno pensa che gli ...Non è una questione di Italia, ma di Europa" Insomma fra Macron e laè nuovamente sceso il ... Macrone spiega che "La Germania e la Francia, come sapete, hanno un ruolo particolare da ...

La Meloni minimizza il disastro diplomatico del Consiglio Ue LA NOTIZIA

Licheri: "In Europa la Meloni ci ha ridotti a semplici spettatori" LA NOTIZIA

La premier italiana esclusa dalla cena Macron-Scholz-Zelensky Linkiesta.it

Perché Meloni si è infuriata con Macron per l’incontro con Zelensky, Italia isolata Il Riformista

FdI, Meloni spegne due fuochi - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Tajani, Giorgetti, Crosetto, la stessa Meloni, pensano: non erano questi i patti ... La rabbia della premier Fonti di governo ovviamente provano a minimizzare. Ma le parole della premier ieri mattina ...E’ inutile minimizzare, il fatto che ieri, incontrando il presidente ucraino all’Eliso, Macron abbia voluto al suo fianco il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, non è certo un particolare da poco. Il me ...