La mamma di Ciro Esposito | “De Santis non dica idiozie | si penta e chieda perdono a Dio”

(Di venerdì 10 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Daniele Deè sceso in strada con una pistola. Non stava ‘nel posto sbagliato al momento sbagliato’ come dice, ma al contrario, perché lì c’era un parcheggio dove i ragazzi avevano fermato la macchina per andarsi a vedere la partita. Deha assalito un autobus, mio figlio non sapeva nemmeno che fosse un tifoso romanista, è andato in soccorso delle persone che urlavano e lui ha sparato, come non si spara nemmeno a un animale”. A parlare all’Adnkronos è Antonella Leardi,di, commentando le dichiarazioni dell’ultras della Roma condannato a 16 anni di carcere per l’omicidio di suo figlio. “SiDaniele De, sidavanti a Dio – continua – Oggi lui dice dal carcere che il giudizio glielo darà ...