La Juventus conferisce a Calvo i poteri per gestire il mercato

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 10 febbraio 2023) In esclusiva Calcio & Finanza ha pubblicato un documento nel quale vengono chiariti isulattribuiti a Francesco, nuovo Chief Football Officier delladopo l’azzeramento della vecchia dirigenza guidata da Agnelli.era già all’interno della società da qualche mese con il ruolo di Chief of Staff, dopo che il rapporto con il presidente Agnelli si era “ripristinato”. La nomina ufficiale del nuovo ruolo il 23 gennaio, adesso può assistere con pieniCherubini per ilbianconero. O quasi. Nel documento riportato da Calcio & Finanza vengono chiariti ispecifici chepuò esercitare nella gestione deljuventino: “potrà “acquistare ...