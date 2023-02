La Francia è decisa a impedire ai minorenni di accedere ai siti porno

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Il governo francese vuoleai minori l’accesso aiintroducendo, su questi, dei meccanismi di certificazione della maggiore età. Jean-Noël Barrot, ministro della Transizione digitale e delle telecomunicazioni, ha detto in un’intervista a Le Parisien pubblicata il 5 febbraio scorso che «il 2023 vedrà la fine dell’accesso aigrafici per i nostri bambini». I dettagli della proposta dovrebbero essere presentati nel corso della settimana e tutti iInternet per adulti dovranno rispettare le nuove regole, che dovrebbero entrare in vigore da settembre del 2023, se non vogliono che la distribuzione dei loro contenuti venga vietata su tutto il territorio nazionale. Secondo il ministro «lasarà il primo Paese al ...