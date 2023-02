La crisi economica porterà una nuova ondata di divorzi e un aumento di violenza domestica?

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Con lo scoppio del covid si era parlato non solo di emergenza sanitaria, ma anche sociale, con particolare attenzione alle famiglie. Il lockdown aveva portato ad un boom di(+36% di separazioni e +33% di). Sebbene ora i dati sembrano essersi stabilizzati, tornando simili a quelli del 2019, continua a calare il numero dei matrimoni, denunciando unadella famiglia. Negli ultimi mesi un’ulteriore minaccia alla sua stabilità sta arrivando dalla, tra aumenti in bolletta e carovita. Secondo gli ultimi dati Nomesia, il 65% delle famiglie percepisce un reddito inadeguato a sostenere le spese per le necessità di base, circa 1 su 4 ha avuto una riduzione del reddito nell’ultimo anno e 6 su 10 non riescono a mettere da parte dei soldi, o, comunque, l’importo è inferiore al ...

