La Corte Costituzionale difende l' obbligo vaccinale con il solo buon senso

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Forse vi è la speranza che un testo del nostro massimo tribunale, la, possa essere più utile delle parole della comunità scientifica per aiutare le persone a liberarsi di una serie di perniciose bugie che taluni – anche specialisti, ovvero le solite eccezioni che confermano la regola del conscientifico – diffondono ormai da tempo. È stato in particolare depositato il testo della sentenza 14/2023 dellasulla legittimità delle misure volte all’allontanamento dal lavoro del personale sanitario che ha rifiutato la vaccinazione contro SARS-CoV-2. Sebbene la decisione dellafosse già stata anticipata a dicembre 2022, la sentenza è particolarmente interessante per una serie di considerazioni che, intendendo rispondere a varie obiezioni ...