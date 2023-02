La Chamber | come | quando | dove | perché

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Febbraio 2023: non so, non so cosa mi ha spinto nuovamente su queste pagine. 5 lunghissimi anni, forse qualcosa meno. Giuseman è quiil richiamo delle corde è stato troppo forte. Premessa: Royal Rumble è stato il mio primissimo evento live da Wrestlemania dello scorso anno. Che a sua volta è stata preceduta dalla più che unica edizione dello Showcase of Immortals di 24 mesi prima. Si, esatto, quella con zero pubblico ed in piena pandemia. Sono, dunque, decisamente arrugginito. Mi definirei alquanto impacciato,se fossi alle prime armi. Spero, tuttavia, che con il mio impegno ed una ritrovata passione possa toccare le corde giuste, godendomi questo nuovo “stint” all’ombra della grande Z (spero di non aver plagiato nessuno, è solo un modo carino per descrivere il sito). Introduzione lunga e tediosa finita, ...

...L'approccio dual -di NZXT, che mira appunto a massimizzare il flusso d'aria e la dissipazione della componentistica interna (insieme ai cablaggi), non è una novità assoluta; altri brand...Non c'è nulla che possa scandire la vitail passare del tempo, per Rebekka Karijord (artista norvegese di stanza in Svezia), e Jessica ... le veste di eleganti e barocchi sonorità- folk e ...

Armie Hammer Elizabeth Chambers: ex moglie motivo del divorzio Tag24

Elimination Chamber 2023: svelato il poster ufficiale The Shield Of Wrestling

L'Elimination Chamber match sarà per il titolo degli Stati Uniti Tuttowrestling

Gli Usos non saranno ad Elimination Chamber: il rumors che trova ... World Wrestling

NZXT N7 Z790 e H9 Flow: insieme per una build Intel tutta "in ... HDblog

FAIRFIELD — The Annual Awards Banquet presented by MidWestOne Bank celebrates the BEST of 2022. This event celebrates the Fairfield Area Chamber of Commerce, our chamber members, and the Fairfield ...Il prossimo grande evento targato WWE sarà Elimination Chamber che si svolgerà nella notte tra sabato 18 e domenica 19 febbraio dalle ore 02:00 dalla città di Montreal in Canada. Direttore Editoriale ...