La Cartabia non crea solo problemi giuridici ma disuguaglianze | chi ha soldi può restare impunito

(Di venerdì 10 febbraio 2023) di Saverio Regasto* La riforma, di recente entrata in vigore, dopo il rinvio – peraltro tecnicamente problematico perché previsto da un Decreto Legge che è intervenuto sulla cosiddetta vacatio legis – operato dall’attuale governo, sta facendo parlare di sé nonper le modifiche operate alle disposizioni sulla prescrizione (mediante l’introduzione di rigidi termini entro i quali devono necessariamente concludersi il procedimento d’appello e quello in Cassazione, a pena di improcedibilità), bensì anche per la imponente depenalizzazione e, infine, per la trasformazione della procedibilità di delitti, come si dice tecnicamente, da reati perseguibili d’ufficio (in buona sostanza, l’iniziativa, peraltro obbligatoria secondo le prescrizioni costituzionali, spetta al Pubblico Ministero che viene a conoscenza, in qualsiasi modo, di un fatto), a ...