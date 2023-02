Kobe Bryant | canotta 2007 08 venduta per 5 8 milioni di dollari

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Una vendita record. Merito die di unaindossata dal leggendario campione Nba nella stagione/08, ceduta all’asta per 5.8di, poco meno di 5.5di euro. Si tratta della seconda maglia da basket più preziosa maiall’asta. Lo annuncia la casa d’aste Sotheby’s, che non ha rivelato il nome del compratore. Il record appartiene a Micheal Jordan, la cuidel 1998 – quella della ‘Last Dance’ con i Chicago Bulls – è stata battuta all’asta per 10,1di. SportFace.